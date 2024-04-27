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Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gıdadaki KDV istismarını önlemek için hazırladığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimşek, lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerdeki KDV'lerin artırıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "KDV artışı yapılmadı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 12:19, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:24
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Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı

Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerdeki KDV'lerin artırıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. "KDV artışı yapılmadı" ifadelerini kullanan Şimşek, İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Gıdadaki KDV istismarını önleyecek düzenleme

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.

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