Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Emekli maaşlarına zam gündeminin yanı sıra asgari ücrete de artış yapılıp yapılmayacağını gündemde tartışılan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiğini "asgari ücrete ara zam var mı" sorusuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi.

Işıkhan, katıldığı HaberGlobal canlı yayınında asgari ücrete ilişkin soruya yanıt verdi. Işıkhan, "Temmuzda artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması özetle şöyle:

"Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti. Ekonomi bir denge işidir. Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz."