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TZOB Başkanı Bayraktar'dan TMO'ya 'buğday alım fiyatı' çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hasat başlamadan buğday alım fiyatını açıklaması gerektiğini belirterek, "TMO gerekirse geçen yıl olduğu gibi gelen buğdayın tamamını alacağını açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 14:09, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:04
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TZOB Başkanı Bayraktar'dan TMO'ya 'buğday alım fiyatı' çağrısı

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ülkede hemen hemen her ilde üretilen buğday hasadına sayılı günler kaldığına dikkati çekti.

Çiftçilerin buğday üretimi maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 62 arttığını bildiren Bayraktar, kuru şartlarda üretimi yapılan buğdayın ortalama kilogram maliyetinin 10 lira 87 kuruş olarak tespit edildiğini belirtti.

Bayraktar, TMO'nun geçen yıl üzerine düşen görevi yaparak çoğunluğu buğday olmak üzere 12 milyon tonun üzerinde hububat alımı gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Haliyle TMO'nun depoları doldu. Son günlerde TMO depolarının doluluğuna ve dünya buğday fiyatlarının düştüğüne yönelik açıklamalar çiftçilerimizi tedirgin ediyor. Bu doğrultuda TMO'nun sorumluluğu geçmiş yıllara nazaran bu yıl daha da arttı. Çiftçilerimiz gereğini yaptı. Bu ülkemiz için stratejik öneme sahip buğdayını üretti. TMO, hasat başlamadan, 10 lira 87 kuruş olan üretim maliyetini dikkate alan buğday alım fiyatını açıklayarak çiftçilerimizi bir an önce rahatlatmalıdır. TMO gerekirse geçen yıl olduğu gibi gelen buğdayın tamamını alacağını açıklamalıdır. Bu yıl Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜRKŞEKER de buğday alımı yapmalıdır."

- "Artan fare popülasyonu çiftçilerimizi zora soktu"

Buğday üreticisine, gübre mazot ve prim desteği başta olmak üzere, destekleme ödemeleri yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, "Ülkemizde destekler zamanında açıklanmıyor ve genel olarak çiftçilerimizin yoğun masraf yaptığı dönemde ödenmiyor. Buğday hasadına sayılı günler kalmasına rağmen halen bu yılın destek miktarları açıklanmadığı gibi, geçen yılın prim desteğini alamayan çiftçilerimiz de var. Hasat başlamadan 2024 yılı prim destekleri enflasyon oranları da dikkate alınarak bir an önce açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, değişen iklim koşullarının tarımsal üretimi her geçen yıl zorlaştırdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çiftçilerimiz her üretim döneminde önceden tahmin edemediği risklerle karşılaşıyor. Bu yıl üretim döneminin başladığı ekim ayından itibaren toplam yağışlar ülke genelinde normalin üzerinde gerçekleşirken, artan sıcaklıklar farklı sorunları beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde yağış ve beraberinde gerçekleşen aşırı sıcak hava, artan nemle beraber buğdayda pas hastalığını artırırken, yine kış aylarının sıcak geçmesiyle artan fare popülasyonu çiftçilerimizi zora soktu."

Buğday üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak ve ithalata olan bağımlılığı azaltmak gerektiğinin altını çizen Bayraktar, bu nedenle üreticileri her koşulda üretime teşvik etmek amacıyla gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının önemini vurguladı.

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