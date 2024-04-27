Malatya'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavga bir kişi öldü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 14:18, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:04
İddiaya göre, Kırsal Eğin Mahallesi'nde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Olayın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet E. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, Mehmet E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri, kaçan İ.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.