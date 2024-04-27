Antalya'da turist sayısında rekor beklentisi

Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
AK Parti'de reform adımları
AK Parti'de reform adımları
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Antalya'da turist sayısında rekor beklentisi

Kış dönemini hareketli geçiren ve yılbaşından bu yana 1 milyon 750 binden fazla konuk ağırlayan Antalya'da bu sene turist sayısında rekor kırılması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 14:29, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:30
Yazdır
Antalya'da turist sayısında rekor beklentisi

Geçen yıl 16 milyonu aşkın kişiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılan Antalya'da, bu sene yeni rekor beklentisi hakim. "Ölü sezon" olarak nitelendirilen kış dönemini geçen yıla göre daha yoğun geçiren kentte, yaz için rezervasyonlar artış gösterdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, sektör olarak bu yıla çok umutla başladıklarını söyledi.

Turizm rakamlarının yüz güldürücü olduğunu belirten Kavaloğlu, "Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyon 750 bini geçti. Bu da geçen yıla göre yüzde 20'lik artışa tekabül ediyor. Olumlu bir başlangıç diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak Türkiye ve Antalya'ya gelen misafirlerin ülkelerine mutlu ve memnun dönmelerini istediklerini dile getiren Kavaloğlu, her geçen yıl artan turist sayısının bunu kanıtlar nitelikte olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Antalya'nın dünya turizminde önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizen Kavaloğlu, sektör paydaşlarının da bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Özellikle turizmi çeşitlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını anlatan Kavaloğlu, şöyle konuştu:

"Spor, golf, toplantı, seminer, kongre turizmi konusunda Antalya çok ön planda. Bunları daha fazla geliştirmeye, kış sezonunda daha fazla otelin açık kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Turizmi çeşitlendirerek bu konuda belli bir yere kadar geldik ama bizim için yeterli değil. Kış aylarında turizmin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için çok ciddi çaba göstermemiz gerekiyor. İlk defa bu yıl uzun süre fazla otel açık kaldı. Antalya'da, Alanya'dan Kaş'a kadar oteller açık kalabiliyorsa doğru iş yapıyoruz demektir."

Kavaloğlu, kış sezonunda ne kadar çok otel açık kalırsa istihdamın da o kadar pozitif etkilendiğini belirtti.

Sektör olarak bu yıldan daha umutlu olduklarını vurgulayan Kavaloğlu, "Bu yıl da rekor bekliyoruz. Amacımız 17 milyon kişiyi geçmek. Bu anlamda üzerimize düşen görevi tüm paydaşlarımızla yapıyoruz." dedi.

Futbol takımlarından pozitif katkı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da kış sezonunda özellikle futbolda önemli ölçüde takım ağırladıklarını söyledi.

Kentte 200'den fazla nizami futbol sahası bulunduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, kamp döneminde yurt içi ve dışından yaklaşık 1400 futbol takımını konuk ettiklerini bildirdi.

Saatçioğlu, "Bu yıl 2023'e göre iyi bir sezon geçiriyoruz. Almanya, Rusya, Gürcistan, Danimarka ve Polonya'dan ciddi sayıda futbol takımı ağırladık." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber