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Evlerinden oynamak için çıkan İhsan ve Muhammed'den 5 gündür haber yok

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 gün önce evden oyun oynamak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan akraba çocukları İhsan (13) ve Muhammed Aker (15), ekipler tarafından aranıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 14:41, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:42
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Evlerinden oynamak için çıkan İhsan ve Muhammed'den 5 gündür haber yok

Bismil ilçesinde akraba çocukları İhsan Aker (solda) ile Muhammed Aker (sağda), 22 Nisan'da Sanayi Mahallesi'ndeki evlerinden sabah saatlerinde oyun oynamak için ayrıldı. Bir süre çocuklardan haber alamayan akraba aileler, durumu polise bildirdi. Ekipler, saha çalışmalarıyla bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından gidebilecekleri yerlerde çalışma başlattı. Aramalarda şu ana kadar çocuklara dair bir izin bulunmadığı belirtildi.

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