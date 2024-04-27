Erdoğan, öğrenci velisinin darp ettiği öğretmenle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de öğrenci velisi tarafından darp eden öğretmeni telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.
Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirmişti.
Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye aniden yumruk atmıştı.
Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö., karakola giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını duyurmuştu.