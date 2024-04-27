Erdoğan, öğrenci velisinin darp ettiği öğretmenle görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını duyurmuştu.

Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.

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