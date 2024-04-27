Aziz Yıldırım: Benim adıma orada burada konuşmayın

Fenerbahçe'de bugün Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçimli toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, "Uğur Bey ve ekibinde görev yapan arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili hizmetler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecekte bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Futbolda yaşanan her şeye rağmen Fenerbahçemiz şampiyonluk yarışını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkı olduğu seçimli genel kurulda başkan adaylarının açıklamalarının ardından oy kullanma işlemlerine geçildi.

Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi ise saat 15.00'te sona erecek. Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı, 3 yıl boyunca görevi üstlenecek.

Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve ekibi, seçim yönetmek üzere seçim heyetine oy birliğiyle seçildi.

AZİZ YILDIRIM 6 YIL SONRA KATILDI

Aziz Yıldırım toplantıya 2018 yılından beri ilk kez katıldı.

Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi.

"BENİM ADIMA KONUŞMAYIN"

Eski başkan Yıldırım, Nihat Tokat'a, seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın." ifadesini kullandı.