Aziz Yıldırım: Benim adıma orada burada konuşmayın

Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Gençleri kara kara düşündüren tablo! 'Evet' demenin bedeli 500 bin lira
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Mehmet Şimşek: KDV artışı yapılmadı
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesi
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
İşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayı
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
Cevdet Yılmaz: Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltacağız
AK Parti'de reform adımları
AK Parti'de reform adımları
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Yeni haftada veri gündemi yoğun
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
Mahalle kafeleri Çırağan'la yarışıyor!
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Ankara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldı
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturma
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Üniversitelere yeni lisans ve ön lisans programları geliyor
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak yolda
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheliye dava
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Erdoğan: İsrail ile tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Öğretmene yumruk atan veli, başka öğretmeni de darp etmiş
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
Yeni müfredatın içeriğinde neler var?
Ana sayfaHaberler Spor

Aziz Yıldırım: Benim adıma orada burada konuşmayın

Fenerbahçe'de Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula; kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Oyunu kullanan Yıldırım, başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü gerçekleştirdiği sohbet sırasında, seçim sürecinde Ali Koç ile Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 15:20, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:20
Yazdır
Aziz Yıldırım: Benim adıma orada burada konuşmayın

Fenerbahçe'de bugün Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçimli toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, "Uğur Bey ve ekibinde görev yapan arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili hizmetler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecekte bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Futbolda yaşanan her şeye rağmen Fenerbahçemiz şampiyonluk yarışını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkı olduğu seçimli genel kurulda başkan adaylarının açıklamalarının ardından oy kullanma işlemlerine geçildi.

Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi ise saat 15.00'te sona erecek. Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı, 3 yıl boyunca görevi üstlenecek.

Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve ekibi, seçim yönetmek üzere seçim heyetine oy birliğiyle seçildi.

AZİZ YILDIRIM 6 YIL SONRA KATILDI

Aziz Yıldırım toplantıya 2018 yılından beri ilk kez katıldı.

Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi.

"BENİM ADIMA KONUŞMAYIN"

Eski başkan Yıldırım, Nihat Tokat'a, seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber