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Balıkesir'de bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı

Adli Tıp Kurumu, Balıkesir Gönen'de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA'nın, Korhan Berzeg'in kızı ile eşleştiğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Nisan 2024 17:44, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:45
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Balıkesir'de bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı

Balıkesir'de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının, yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı.

Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg'in eşi ile İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'ten alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı.

İnceleme sonunda DNA'lar eşleşti.

Böylece bulunan kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu netleşmiş oldu.

BUGÜN BİR KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDU

Jandarma ekipleri, kemik parçaları ve kıyafetlerin bulunduğu bölgede bugün 62 personel ve 3 köpekle çalışma yaptı. Çalışmada, daha önce parçası bulunan gömleğin bir kısmı ile kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası bulundu.

17 HAZİRAN GÜNÜ EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

GÜNLERCE ARANDI AMA İZ BULUNAMADI

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

23 NİSAN GÜNÜ KIYAFET VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti.

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