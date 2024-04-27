Sakarya'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pamukova Eskiyayla Mahallesi mevkiinde Akçay'a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi.

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