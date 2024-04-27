Hacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu

Görev alacak sağlık çalışanlarının pasaport ve ilgili evrakını bulundukları il müftülüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

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