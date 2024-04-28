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Meclis'te anayasa mesaisi

TBMM'de gündem yoğun. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için görüşmelerine bu hafta parti gruplarına yapacağı ziyaret ile başlayacak. Hafta boyunca Genel Kurul'da enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Fahiş fiyatla mücadeleye dair kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Nisan 2024 09:48, Son Güncelleme : 28 Nisan 2024 09:58
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Meclis'te anayasa mesaisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler bu hafta başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını ziyaret edecek, yeni anayasa için görüşmeler yapacak.

Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan enerji alanındaki yasa teklifine devam edilecek. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Fahiş fiyata ağır yaptırım

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor.

Genel Başkanlar Meclis kürsüsünde olacak

Liderler de bu hafta Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Salı ve Çarşamba günü partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

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