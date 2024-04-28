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Vergi İstisnası Nedir?

Vergi sistemine göre elde edilen kazançtan veya ekonomik faaliyetlerden kesilen farklı vergi türleri ile karşılaşıyoruz. Tüm bu vergilere ait esaslar ve vergi sisteminin işleyişi ise kanunlar ile belirleniyor. Ancak kanunlara bakıldığında bazı kişilerin veya kurumların çeşitli vergileri ödemekten muaf olduğunu ya da belirli şartları yerine getirdiğinde vergi istisnalarından yararlanabileceğini görmek mümkün. Bu durumları açıklayan kavramlar ise vergi muafiyeti ve vergi istisnası.

Peki, bir vergi mükellefinin ödeme sorumluluğu olduğu vergileri bilmesi ve vergi tutarını hesaplaması için önemli bir yere sahip olan bu iki kavram arasındaki farkı biliyor musunuz? O halde gelin, vergi istisnası nedir ve vergi muafiyeti ile arasındaki farklar nelerdir, keşfetmeye başlayalım.

İlk olarak vergi muafiyetini tanımlayalım.



Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyetini, kanunlar çerçevesinde vergilendirilmesi gereken kişi veya kurumların vergi dışında bırakılması olarak tanımlayabiliriz. Yani vergi muafiyetinin muhatabı mükelleflerdir. Örneğin bir verginin ödenmesinde esnaf muaf tutuluyor ise bu durum, vergi muafiyeti kapsamına girer.



Vergi İstisnası Nedir?

Vergi istisnasında ise vergi muafiyetinden farklı olarak kişi veya kurumlar baz alınmaz. Çünkü vergi istisnası, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konuları ile ilgilidir.

Vergi mükelleflerinin ödemesi gereken vergilerin kanunlar ile kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasına vergi istisnası denir. Örneğin işverenlerin çalışanlarına verdiği yemek ücretine uygulanan yemek bedeli istisnası, vergi istisnası olarak karşımıza çıkar.



Vergi Muafiyeti ile Vergi İstisnası Arasındaki Fark Nedir?

Her iki kavramın tanımlarından da anlaşıldığı gibi vergi istisnası ve vergi muafiyeti arasındaki temel fark aslında kapsam ile ilgili. Çünkü vergi muafiyeti, doğrudan belirli kişi ve kurumlara yönelik vergilendirmeyi etkiler. Oysa vergi istisnasının kapsamı, kişi ve kurumlar değil de ödenmesi gereken vergi unsurudur.

Kısacası vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun vergi dışında tutulmasına vergi istisnası, mükellef olması gereken kişi veya kurumların vergi yükümlülüğü dışında kalmalarına ise vergi muafiyeti denir.



Yemek Kartı ile Vergi Avantajı Sağlanabilir mi?

İşverenler tarafından çalışanlara farklı şekillerde yemek desteği sağlanabilir. Bunlardan biri de hem kullanım kolaylığı ile dikkat çeken hem de işverenlere vergi avantajı sunan yemek kartı.

İşverenler, çalışanlarına yemek kartları vererek vergi istisnası ve KDV indirimden yararlanabilir. "Peki, ne kadar vergi istisnası sağlanır?" diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabını verebilmek için güncel yemek bedeli tutarını bilmek gerekli.

30 Aralık 2023 tarihli 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de tebliğ edilen 2024 yılı günlük yemek bedeli vergi istisnası; KDV hariç 170 TL, KDV ile 187 TL'dir. Gelir Vergisi Kanunu'na göre çalışanlarınıza günlük 170 TL + %10 KDV dahil 187 TL verdiğinizde bu tutarın tamamı gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna tutulur. Aynı zamanda %10'luk KDV tutarı da indirilecek KDV olarak kaydedilir. Böylece bir çalışana günlük 187 TL yemek ücreti verdiğinizde bu tutarın tamamı için vergi istisnası ve KDV indirimi uygulanır.

Tabii ki bir işveren olarak çalışanlarınıza belirlenen bu tutardan daha fazla yemek ücreti ödemeniz mümkün. Ancak böyle bir durumda güncel yemek bedeli üzerinde kalan tutar vergiye tabi olur.

Bu nedenle bir şirketin çalışanlarına sunacağı yemek kartı ile ne kadar vergi avantajı sağlayacağını doğru bir şekilde hesaplamak için öncelikle ödenecek tutarın belirlenmesi, sonrasında ise çalışan sayısına ve idari şartnamede belirtilen çalışma gününe göre hesaplama yapılması şart. Bu hesabı kolaylıkla yapmak ve yemek kartı ile sağlayacağınız vergi avantajını öğrenmek için Edenred web sitesi üzerinden yemek kartı vergi avantajı hesaplama aracını kullanabilirsiniz.



Ticket Restaurant Yemek Kartı ile 35.000 TL Vergi İstisnası

Yemek kartı ile hem çalışanlar hem de işveren açısından avantaj sağlamak mümkün. Peki, bu avantajı daha kazançlı hale getirmek ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise Edenred'in avantajlarla dolu çözümleri sizi bekliyor.

Edenred'in yemek kartı Ticket Restaurant ile bir işveren olarak vergi istisnası ve KDV indiriminden yararlanabilirsiniz. %100'e varan vergi istisnası sağlayarak çalışan başına yılda 35.000 TL'ye varan vergi istisnası ile neredeyse yemek gideri kadar tasarruf edebilirsiniz. Buna ek olarak Ticket Online Platformu üzerinden çalışan kartlarına bakiye yükleme, yeni kart çıkarma ve fatura kontrol işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz.

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