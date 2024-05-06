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KDK açıkladı, kamuda banka promosyon güncellemesi yapılabilir mi?

Başvuranın, promosyon güncellemesi yapılması talebi hakkında Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 05/04/2024 tarih ve 2024/3898-S.24.6139 sayılı kararı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 15:50, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 13:38
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KDK açıkladı, kamuda banka promosyon güncellemesi yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 05/04/2024 tarih ve 2024/3898-S.24.6139 sayılı kararında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"1. Kurumumuza sendika tarafından yapılmış olan başvuruda özetle; Çankaya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yapı kredi Bankası arasında 12.01.2022 tarihinde 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzalandığı ve protokol kapsamında kişi başı aylık 265,27TL toplamda 9.550,00TL promosyon ödemesi yapılmasının kararlaştırıldığı, ancak değişen ekonomik gelişmeler ve memur maaşlarındaki artış dikkate alındığında söz konusu bedelin düşük kaldığını belirterek; yeni bir maaş promosyon sözleşmesi akdedilmesini talep etmektedir.

20. Başvuranın iddiaları, idarenin konuyla ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; çalışanlarının banka promosyon ödemelerinin güncellenmesi talepleri karşısında ekonomik gelişmeler, piyasa fiyatlarındaki artış ve bunlara bağlı olarak promosyon ödemeleri ile ilgili sözleşme yeniliğine giden kamu kurumlarının da uygulamaları dikkate alınarak, Kurumların yapılan promosyon sözleşmesi miktarlarını, 'yenileme' hukuki kurumu ile yenilemesinin mümkün olduğu değerlendirilmiş olup, bu taleplerinin idare tarafından yeniden ele alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre, BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Banka promosyonu sözleşmesinin güncel ekonomik şartlara uygun hale getirilmesi için yeni bir işlem tesis edilmesi hususunda; ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,"

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın, BAŞVURANA ve ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi."

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 05/04/2024 tarih ve 2024/3898-S.24.6139 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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