29 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CTE Ankara Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Adalet Akademisi'nin Hakim Savcı Adayları Mezuniyet ve Yeni Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" başlığıyla yapılacak 13. Çalışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bakanlık binasında basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenecek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Perspektifinden Türkiye Yüzyıl'ına Bakış" programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY-Airbus-Rolls Royce işbirliğiyle uygulamaya alınacak Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı'nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/11.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AFAD envanterinde bulunan 111 iş makinesinin DSİ'ye teslim törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin, Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu ülkelerinin temsilcileriyle yapacağı toplantıya katılacak.

(Riyad)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Lassa, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon, 22. ve son haftadaki Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Ankara/18.00)