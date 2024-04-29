Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor

Çalışma ve iş dünyasının en önemli istişare organlarından Çalışma Meclisi bugün toplanıyor.

Toplantı son olarak 2019'da yapılmıştı. 5 yıl aradan sonra yeniden yapılacak Çalışma Meclisine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI MASADA

Toplantıya, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK davet edildi. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek toplantılar iki gün sürecek. Toplantılarda çalışma hayatındaki problemler, çözüm önerileri, tarafların talepleri masaya yatırılacak.

Ayrıca, asgari ücret, emekli maaşları, gelir vergisi dilimleri, esnek çalışma modelleri, yeni iş kanunu gibi başlıklar da toplantılarda ele alınacak.

Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini kabul edecek. Toplantıların ardından tarafların ortak görüşünün yer aldığı bir rapor ve sonuç bildirgesi yayınlanacak.