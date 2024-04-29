'Garson'un 250 sayfalık ifadesine ulaşıldı

Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek ve Halit Turan'ın haberine göre FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanması'nın başındaki isimlerin sekreteryasında görev alan "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017'de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı olmuş, SD kartların yüzde 30'luk bölümü açılıp emniyet yapılanmasının bir bölümü çözülürken, kartların yüzde 70 kısmı ise özel programlarla şifrelendiği için açılamamıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı 6 yıl süren çalışmaların ardından SD karttaki tüm şifreleri çözerek tüm verileri ortaya çıkarmıştı. 55 bin farklı dosya halindeki tutulan 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelemesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı.

16 yılda görev yapan emniyette görevli 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, personellere verilen kodlar, yeni çıkan bilgiler yapılanmanın sekretaryasında çalışan gizli tanık "Garson"a tekrar soruldu.

O İFADEYE SABAH ULAŞTI

"Garson" kod adlı gizli tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden ek ifadesi alındı. 250 sayfa ifade veren "Garson" çıkan kodlarla ilgili bildiklerini Cumhuriyet Savcısına anlattı.

SABAH'ın ulaştığı ifadelerde "Garson" daha önce şifresini verdiği ve bir kısmı farklı şifrelenmiş iki ayrı SD karttan son olarak çıkartılan verilerin, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasının arşivi niteliğinde olan veriler olduğunu, örgütün Emniyet Mahrem yapısının bu tür verileri sürekli kayıt altına aldığını söyledi.

"EMNİYET 17/25 ÖNCESİ FETÖ'NÜN ŞİRKETİYDİ"

Öncelikle örgütün neden böyle bir arşiv tuttuğu sorusunu yanıtlayan "Garson" verilerin örgütün kurum içindeki yapılanması hakkında örgütün üst yönetiminin bilgilendirilmesi, örgütün emniyet içerisindeki yapılanmasının net olarak ortaya konulması, yıllara göre örgüte katılım durumu ve ayrılma durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olunması amacıyla şifreli olarak kayıt altına alındığını açıkladı.

Gizli tanık "Garson" " SD karttaki veriler, Emniyet Teşkilatı içerisindeki kritik birimlere ve üst yönetime mümkün olduğunca örgüte tabi olan kişilerin yerleştirilmesi, örgüt üyelerinden toplanan paraların miktarının tespit edilmesi, sınav sorularının kime verileceğinin belirlenmesinin yanı sıra örgütten olmayan kişilerin de örgüte bakış açısının ortaya konulması amaçları için yapılırdı" dedi.

17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün, Emniyet teşkilatının tamamını kendisine ait bir şirket gibi gördüğünü belirten gizli tanık "bu sürece kadar örgüt rahatlıkla polis okuluna, kolejine, akademisine ilk eleman yerleştirmeden, İl emniyet müdürü ve dair başkanlarının atanmasını bu verilerle yapıyordu.

Teşkilat mensuplarının özlük hak ve işlemleri, hatta polis merkezleri amirliklerinin inşaat işlerinden teşkilatın altyapı işlemlerine kadar örgüt tamamına müdahil olurdu" dedi.

AMATÖR GÜREŞ, AĞIR SİKLET, SU TOPU

Garson ifadesinde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde FETÖ tarafından görevlendirilen Öğretmen, Zümre Başkanı, Müdür yardımcısı ve Müdürlerin görevleriyle ilgili bilgiler de verirken SD karttan çıkan kodlamalar hakkında bilgi verilmesi istendi.

Ele geçirilen dijital veriler içerisinde 14.03.2013 değiştirilme tarihli "C KATI ESKİ BİLGİLER" isimli excel verisindeki açıklamalar sayfasında çıkan şemada ise örgütün geçmişte kullandığı kodlamalar çıktı.

Örgütün daha önce A1,A2 gibi kodlar yerine spor dallarıyla ilgili örgüte bağlığı en üst seviyede olan 5-5'lik bağlı polisleri Futbol, 4'lükleri Basketbol, 3'lük olanları Voleybol, ihanet seviyesinde olanların Ağır sıklet, ilgilenirken ayrılanları Amatör güreş, sol görüşlülerin ise su topu olarak kodlandığı ortaya çıktı.

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'E GÖNDERDİKLERİ NOTLAR DA ÇIKTI

SD kartlar içerisinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e iletilmek üzere hazırlanan birçok notta bulundu. "Arz notu" başlığıyla kaydedilen belgelerde Emniyet Mahrem Yapılanmasının önemli gelişmeleri, yapılan operasyonlarla ilgili elebaşı Fetullah Gülen'e ilettiği notları da şifreli SD kartta arşivlediği görüldü.

"ARALIK" dosyası içerisindeki "Arz notu" isimli belgede "Muhterem Efendim" başlığıyla gönderilen bir notta, polis akademisi ve polis kolejlerinin kapatılmasının gündeme gelmesiyle örgüt elebaşısının bilgilendirildiği görüldü.

Gizli tanık "Garson" notla ilgili "örgüt yönetimince oluşturulan bu gündem polis akademisi ve kolejlerin kapatılması ihtimali ortaya çıkınca yapılmıştır. Bu veri de örgütün arşivi niteliğindeki verilerdendir" dedi.