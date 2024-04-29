Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 07:53, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 07:51
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 07.24'te, yerin 9,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 195,27 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.