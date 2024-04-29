Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 07.24'te, yerin 9,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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