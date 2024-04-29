Meteorolojiden uyarı: Sağanak yağış ülkeyi etkisi altına alıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahmini...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Edirne, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Denizli, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir, 26°C
Parçalı bulutlu
Uşak, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmektedir.
Adana, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya, 28°C
Parçalı bulutlu
Burdur, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.
Ankara, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Eskişehir, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Bolu, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Gümüşhane, 30°C
Parçalı bulutlu
Samsun, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Tokat, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.
Erzurum, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Malatya, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa, öğleden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.
Diyarbakır, 32°C
Parçalı bulutlu
Gaziantep, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt, 32°C
Parçalı bulutlu