Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerine "Mahzen-34" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-34" operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9️ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte. pic.twitter.com/TvcONfvcW0 Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2024

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."