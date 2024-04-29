Yeni müfredat sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den yetkililere çağrı: 'Gerçek bir beka meselesi'

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağına ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den yetkililere bir çağrı geldi.

"Önerilerin nasıl yapıldığını bilmiyorum, sayın yetkililer beni affetsin ama buradan tüm Türkiye'nin duyabileceği şekilde bir öneri yapmak istiyorum" ifadelerini kullanan Görür, önerilerini tek tek sıraladı. Deprem uzmanı şunları kaydetti:

"Yanılmıyorsan "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ" yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne ve önerilerine açılmış. Önerilerin nasıl yapıldığını bilmiyorum, sayın yetkililer beni affetsin ama buradan tüm Türkiye'nin duyabileceği şekilde bir öneri yapmak istiyorum: 1) İlk, orta ve liselere jeoloji dersi konulsun ve özellikle çocuklarımıza Türkiye'de deprem konusu anlatılsın. Neden ülkemizde deprem oluyor? Depreme karşı nasıl önlemler alabiliriz? Deprem kültürünü nasıl alabiliriz ve en önemlisi deprem dirençli yerleşim alanlarını nasıl oluşturabiliriz? Konuları etkin bir şekilde işlensin. Eminim ki bu konular işlediğiniz birçok konudan çok daha önemli olacaktır ve Türkiye için gerçek bir BEKA MESELESİDİR."