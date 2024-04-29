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Altının gramı 2 bin 430 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 10:18, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:19
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Altının gramı 2 bin 430 liradan işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 440 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise önceki kapanışının yüzde 0,4 altında başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,4 azalışla 2 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın çarşamba günkü para politikası kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, para piyasalarında, Fed'in bu toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

Bugün, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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