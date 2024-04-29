Dolar 32,38 TL'ye geriledi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 32,38 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 17:55, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,4460
|32,4470
|32,3790
|32,3800
|Avro
|34,7320
|34,7330
|34,7330
|34,7340
|Sterlin
|40,5950
|40,7120
|40,5860
|40,7030
|İsviçre Frangı
|35,3050
|35,4820
|34,9410
|35,1130
|ANKARA
|ABD Doları
|32,4160
|32,4960
|32,3490
|32,4290
|Avro
|34,6920
|34,7720
|34,6930
|34,7730
|Sterlin
|40,5350
|40,7450
|40,5260
|40,7360