Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 16:50, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:56
Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.
Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" dedi.