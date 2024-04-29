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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. TÜİK'e göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 100 iken, nisan ayında yüzde 1 oranında azalarak 99 değerini aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 11:06, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:22
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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Nisanda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, martta 100 olan endeks nisanda yüzde 1 azalışla 99 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,4 artarak 80,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 artarak 115,5'e yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 azalış kaydederek 117,1'e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5, inşaat sektörü güven endeksi de değişim göstermeyerek 88,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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