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Sakarya Gaz Sahası'yla 1,8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 11:30, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:23
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Sakarya Gaz Sahası'yla 1,8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanabilecek

Uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırılan üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahasındaki rezerv büyüklüğü 652 milyar metreküp olarak revize edilmişti. Aralık 2022'nin sonuna doğru Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfedilerek toplam rezerv 710 milyar metreküpe yükselmişti.

İlk fazda günlük 10 milyon metreküp üretime başlayacak Karadeniz gazıyla yıllık 3,6 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyordu. Karadeniz gazında ikinci fazda günlük 40, üçüncü fazda ise günlük 60 milyon metreküplük gaz üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyordu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin de Ekim ayında yaptığı bir açıklamada Sakarya Gaz Sahası'nda kapasitenin giderek artırılacağını belirtmiş ve "Türkiye, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretmektedir." demişti.

BAKAN BAYRAKTAR MÜJDEYİ VERDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

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