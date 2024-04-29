Tahir Elçi davasında yeni gelişme

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te 2 polisin şehit olduğu terör saldırısında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Tutuksuz sanık olarak yargılanan polisler S.T., F.T. ve M.S. için savcı, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi.

NE OLMUŞTU?

Sur ilçesinde Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

HANGİ CEZALARI İSTENİYOR?

İddianamede polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'O KARANLIK AYDINLATILACAK'

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av.Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır" dedi.