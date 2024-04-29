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AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!

31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken yapılan bir araştırmada vatandaşlara "AK Parti'nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusu yöneltildi. Soruya cevap verenlerin yüzde 51.9'u AK Parti'nin hayat pahalılığı yüzünden oy kaybettiğini savunurken, yüzde 13.4'lük kesim de oy kaybının nedenini emeklilere bağladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 12:56, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 13:00
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AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!

CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 yerel seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada vatandaşlara " Ak Parti'nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusu yöneltildi.

ANKETE HAYAT PAHALILIĞI DAMGA VURDU

Asal Araştırma tarafından 20-21 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişi ile yapılan ankete katılanların yüzde 51.9 gibi önemli bir kısmı AK Parti'nin oy kaybetmesini hayat pahalılığına bağladı.

Aynı ankette AK Parti'nin emekliler yüzünden oy kaybettiğini savunanların oranı yüzde 13.4, yaşlı adaylar yüzünden oy kaybettiğini savunanların oranı 12.5, mülteci meselesi yüzünden oy kaybettiğini savunanların oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi.

İşte gündem yaratacak anketin sonuçları;

Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı: %51.9

Emekliler: %13.4

Yanlış adaylar: %12.5

Mülteciler sorunu: %4.0

AK Parti yönetiminin halktan kopması: %3.8

Sokak hayvanları: %2.0

CHP'nin daha iyi çalışması: %1.5

Adaletsizlik: %1.4

Fenerbahçe ile ilgili söylemler: %1.2

İsrail ile ticaret: %0.7

Kürt sorunu: %0.6

Diğer: %3.1

Fikrim yok/Cevap yok: %3.9

KAPSAMLI BİR RAPOR HAZIRLANIYOR

Öte yandan AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının nedenleri araştırılmaya devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde il başkanlarının oy kaybına yönelik hazırladıkları raporları ve saha araştırmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması bekleniyor.

Toplantıda il başkanları neden oy kaybı yaşandığına yönelik kendi görüşlerini de belirtecek.

Erdoğan il başkanları toplantısından bir hafta sonra ise 22 Mayıs'ta MKYK'yı toplayacak.

Toplantıda kongre sürecinin netlik kazanması bekleniyor.

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