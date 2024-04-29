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Isparta'da otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu

Isparta'da otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 13:08, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 13:55
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Alınan bilgiye göre, askeri personel İ.A'nın kullandığı 17 UY 843 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolunda radar denetlemesi için emniyet şeridinde duran Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ekip aracına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Turan, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Isparta Valisi Aydın Baruş da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Baruş, gazetecilere, şehit polisin radar uygulaması yapmak için göreve çıktığını söyledi.

Şehit polisin radar levhasını koymak için ekip aracından indiği sırada başka bir otomobilin çarptığını ifade eden Baruş, "Polis memurumuz olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ancak şehit oldu. Görevi başında şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kazanın olduğu bölgede görüş açısından bir sıkıntı olmadığını dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Sebebini savcılığımız soruşturacak. Kazaya karışan araçtakiler askeri personel, muhtemelen Eğirdir'e görev yerine gidiyorlardı. Onlarda önemli bir yaralanma yok, tedavilerinin ardından taburcu oldular. Olayda kimin kusurlu olduğu, kazaya neyin sebebiyet verdiği ortaya çıkacaktır. Şehidimiz Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı. Isparta'da yapacağımız törenin ardından memleketine uğurlayacağız."

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