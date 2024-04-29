Terör örgütü DEAŞ'a 'Bozdoğan-32' operasyonu: 8 gözaltı
"Bozdoğan-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen 2 kişi İstanbul Beykoz'da yakalandı. Yakalanan şüphelilerle bağlantılı 6 kişi de gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 14:06, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:48
Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.
Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "Bozdoğan-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen 2 kişinin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu.
Yakalanan şüphelilerle bağlantılı 6 kişi de gözaltına alındı.
Operasyonlar sonucu, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.