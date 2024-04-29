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5 yaşındaki Edanur'un ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinde keşif yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 15:57, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:00
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5 yaşındaki Edanur'un ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in, kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve iş güvenliği uzmanı ile inşaat mühendisinden oluşan bilirkişiler kusur durumunun tespiti için olay yerinde inceleme yaptı.

Keşif sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Heyet, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

- Ne olmuştu?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düştüğünü belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirmişti.

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