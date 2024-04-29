Çok sayıda AB ülkesi Filistin devletini tanıyacak

'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Ana sayfaHaberler Dünya

Çok sayıda AB ülkesi Filistin devletini tanıyacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çok sayıda AB üyesi ülkenin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin'i devlet olarak tanımasının beklendiğini belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 16:56, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:55
Yazdır
Çok sayıda AB ülkesi Filistin devletini tanıyacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Filistin'le ilgili açıklamalarda bulundu. Oturum arasında konuşan Borrell, çok sayıda AB ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya Filistin devletinin tanınması yönünde ortaklaşa çalışacaklarını duyurmuşlardı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, İspanya'nın temmuz ayına kadar Filistin'i devlet olarak tanıyacağını ifade etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber