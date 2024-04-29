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Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Başkan Begit yaptığı açıklamada "Bayrağımıza, Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterlerine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 18:40, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 21:58
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Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.

"Belediyeyi dışarıdan yönetmek istiyorlar"

Belediyenin dışarıdan yönetilmek istendiğini ileri süren Begit, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen belediye başkanlığı seçimlerinde bana vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seçim belediye başkanlığı seçim tarihinde en farklı oy ile alınmış başkanlık seçimidir. Halkımız bize inanmış ve güvenmiştir. Biz de bu inanç ile görevimize başladık." dedi.

- Bayrağımıza, Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterlerine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmiyoruz

Mehmet Begit açıklamasında şunları söyledi: "Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleri ile bir ilgi ve alakası yoktur ancak seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemiz Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerden dolayı DEM Partiden 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. Birecik Belediye Başkanlığı görevime encümen arkadaşlarımla birlikte bağımsız olarak devam ediyoruz. Birecik halkının emrindeyiz"

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