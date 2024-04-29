Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak

'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki bir hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Türkiye'yi etkisi altına alacağını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 17:23, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:24
Yazdır
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Özdemirci, bir hafta boyunca yurt genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini belirterek, "Salı günü için Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışlarda özellikle Eskişehir dışında İç Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde, Orta Akdeniz'de kuvvetli olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü de yine ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Yine İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz Bölgesi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlar yer yer kuvvetli olarak gerçekleşecek. Perşembe günü içinde yine ülkemizin kuzey iç ve doğusundaki yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz iş kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.

İstanbul

İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyleyen Özdemirci, "Salı günü için 14-18 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 14-17, perşembe günü içinde 13-17 derece sıcaklık beklentimiz var" diye konuştu.

Ankara

Ankara'da salı ve çarşamba günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yer yer kuvvetli olacağını ifade eden Özdemirci, "Salı günü için 13'e- 24 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 15- 24 derece. Perşembe günü için çok bulutlu bir hava var, yağış beklentimiz yok. 12-24 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe'den sonra da yine Cuma, cumartesi ve hafta sonunda dahil olmak üzere sağanak yağışlar devam edecek" bilgisini paylaştı.

İzmir

İzmir'de de önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı çok bulutlu bir hava olacağını belirten Özdemirci, "Yağış beklentimiz yok. Salı günü için 15-28 derece, çarşamba günü için 16-27 derece, perşembe günü içinde 15-25 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü de yine İzmir'de yağış beklentimiz yok ama hafta sonunda sağanak yağışlı" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki bir hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Türkiye'yi etkisi altına alacağını yineledi.

Deprem bölgesi

Deprem bölgesindeki hava durumuna ilişkin de konuşan Özdemirci, "Önümüzdeki 3-5 gün boyunca tüm deprem bölgesindeki illerimiz sağanak yağışlı. Özellikle de çarşamba günü için; Adana, Osmaniye ve Malatya çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak" bilgilendirmesini yaptı.

Sel, su baskınlarına dikkat

Kuvvetli yağış alacak yerlerde sel, su baskınına karşı vatandaşlara uyarıda bulanan Özdemirci, "Yine özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görece kuvvetli yağışlarda heyelan, toprak teması gibi hadiselerde meydana gelebilir" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber