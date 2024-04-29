Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 23:50, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:02
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Erva Yıldırım'a (12) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım kurtarılamadı.