Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Erva Yıldırım'a (12) çarptı.

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