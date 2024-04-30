30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Toprağın Motifleri Çini ve Soğuk Porselen Çiçek Sergisi'ne katılacak.
(İstanbul/15.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi açılış etkinliğine katılacak.
(Ankara/10.00)
3- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(13.30/10.45/12.45)
- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(15.00)
- İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını alacak.
(13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı'na katılacak.
(Ankara/13.30)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesine ve İTÜ ile Turquality Eğitim Programı Kapanış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/18.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, bankanın İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/14.00)
5- TÜİK, mart ayı dış ticaret istatistiklerini, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini ve yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta, Diyarbekirspor-Bursaspor maçıyla tamamlanacak.
(Diyarbakır/13.00)
2- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları, 2 müsabakayla başlayacak. Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam Net ve Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçları oynanacak.
(Iğdır/18.00/İstanbul/20.00)