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30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 00:01, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:03
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30 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Toprağın Motifleri Çini ve Soğuk Porselen Çiçek Sergisi'ne katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi açılış etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(13.30/10.45/12.45)

- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(15.00)

- İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını alacak.

(13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesine ve İTÜ ile Turquality Eğitim Programı Kapanış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/18.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, bankanın İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00)

5- TÜİK, mart ayı dış ticaret istatistiklerini, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini ve yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta, Diyarbekirspor-Bursaspor maçıyla tamamlanacak.

(Diyarbakır/13.00)

2- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları, 2 müsabakayla başlayacak. Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam Net ve Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçları oynanacak.

(Iğdır/18.00/İstanbul/20.00)

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