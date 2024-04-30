1 Mayıs'ta Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak. İşte detaylar...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 01:01, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 01:04
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.