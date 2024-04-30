Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor

Ankaralılar, 6 Şubat depremi sonrasında, trafikte yaşanan gecikmelerden dolayı şikayetçi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul Yolu - Eryaman bağlantı kavşağı için çalışmalara başladık." dedi. Bu projenin Göksu yolunu ve Eryamana girişi çok rahatlatması bekleniyor.

Sözlerimizi birer birer hayata geçiriyoruz...



İstanbul Yolu - Eryaman bağlantı kavşağı için çalışmalara başladık.



8 şeritli köprülü kavşak ve 4 şeritli vadi köprüsüyle bölgenin trafik sorununu çözeceğiz. pic.twitter.com/UUOJKtxBEM Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 29, 2024

Ancak, Ankara'da artan trafik sorunun çözmek için çok sayıda noktaya müdahale etmek gerekiyor.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşıma, kendi kullandıkları güzergahlardaki trafik sorunlarını yazdı.

İşte Ankaralılar en çok şikayet ettiği bazı yollar

- Yozgat Bulvarı Forum kavşağına alt geçit, üst geçit

- Aydınlıkevler'deki trafik sıkışması

- Anadolu Bulvarı, özellikle Gimat kavşağı

- Doğukent Metro İkea noktası

- Dumlupınar Bulvarı ile Malazgirt Bulvarının Eskişehir yoluyla kesiştiği kavşakta trafik düzenlemesi

- Bilkent - İncek bağlantı yolu

- Konya Yolundaki Ankamall ve Gazi Hastanesi Hastanesi noktalarındaki trafik sıkışmaları için düzenleme

