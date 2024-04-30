Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu

'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu

Varlık sebepleri tartışma konusu olan muhtarlar, yoğun bir tempodan çıkan YSK'nın başını da ağrıtıyor. Maaşlarının yanı sıra sahip oldukları sosyal haklar sebebiyle kıyasıya rekabetin yaşandığı muhtarlık seçimlerine itiraz yağdı. Seçimlerin üzerinden bir ay geçti ancak YSK bu defa muhtarlar için mesaide. Her dosya tek tek inceleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 07:18, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 07:20
Yazdır
Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Son dönemde sahip oldukları maaş ve sosyal haklar gibi cazip şartlar sebebiyle kıyasıya bir yarışın yaşandığı muhtarlık seçimlerine itiraz yağdı.

Seçimlerin üzerinden bir aylık süre geçmesine rağmen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu defa da muhtarlık seçimleri ile ilgili mesai yapmaya başladı. Şu ana kadar yüzlerce başvurunun yapıldığı YSK, her gelen itirazı tek tek dosya bazında inceleyerek karara bağlamak zorunda. Bu sebeple YSK'nın iş yükü de artmış durumda.

RAKİPLERİ BAŞVURUYOR

Başvuruların büyük bölümü muhtar seçilen kişinin rakipleri tarafından yapılan itirazlardan oluşuyor. Bu itirazlarda seçilen muhtarın, seçildiği yerdeki altı ay ikamet etme şartını yerine getirmediği veya adli sicili ile ilgili problemler olduğu gibi gerekçeler sunuluyor. YSK'nın itiraz başvurularını değerlendirmesiyle şu ana kadar 50 civarında muhtarın mazbatasının iptal edildiği, bazıları ile ilgili inceleme sürecinin devam ettiği belirtildi. Muhtarlık seçimlerinin iptal edildiği köy veya mahallelerde 2 Haziran'da seçimler yeniden yapılacak.

HER SEÇİMDE AYNI PROBLEM

Muhtar adayı olmak için seçimler öncesinde herhangi bir başvuru süreci bulunmuyor. İsteyen biri seçim günü bile aday olabiliyor. Bu nedenle, muhtar adayları ile ilgili seçim kurulları tarafından 'Seçilme yeterliliği olup olmadığı' konusunda herhangi bir inceleme yapılmıyor. Seçimden sonra mazbatasını alan muhtarla ilgili bir itiraz yapılmazsa, seçilme yeterliliği olmasa bile, bu görevini sürdürüyor. Ama mesela seçilme yeterliliğine engel olan bir ceza almışsa ve bu adli sicil belgesi ile ortaya çıkıyorsa veya seçildiği yerdeki altı ay ikamet etme şartını yerine getirmediği belirlenen muhtarın mazbatası iptal ediliyor. 2019 mahalli seçimlerinde de aynı problemler yaşanmış, muhtarların başvuru süreçleri ile ilgili kanuni bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş, ancak bu konuda bir adım atılamamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber