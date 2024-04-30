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Meteorolojiden 14 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 07:51, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 07:46
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Meteorolojiden 14 il için sarı kodlu uyarı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Balıkesir merkez hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Edirne, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Denizli, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir, 28°C

Parçalı bulutlu

Uşak, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmektedir.

Adana, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Burdur, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gümüşhane, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Tokat, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van, Ağrı ve Iğdır haric) öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

Diyarbakır, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gaziantep, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Siirt, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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