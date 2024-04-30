İstanbul ulaşımında 1 Mayıs tedbirleri

Bu kapsamda, karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamalarının ise saat 05.30 itibarıyla başlatılacağı aktarıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

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