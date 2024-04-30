İstanbul ulaşımında 1 Mayıs tedbirleri
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent ulaşımında alınacak önlemleri açıkladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 09:06, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:37
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.
Valilik açıklamasında, 1 Mayıs'ın "Bayram" havasında kutlanabilmesi, şehrin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenmesi amacıylagerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.
Bu kapsamda, karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamalarının ise saat 05.30 itibarıyla başlatılacağı aktarıldı.