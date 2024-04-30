Çorum'da trafik kazasında anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobil sürücüsü Nazlı ile kızı Eylül Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nazlı Baskın (32) idaresindeki 19 ACH 106 plakalı otomobil ile Ahmet Altunaya'nın (37) kullandığı 19 DE 280 plakalı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

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