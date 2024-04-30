Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı

Meclis'te yeni anayasa mesaisi başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret ediyor.

Kurtulmuş'un ilk durağı Meclis'teki CHP Grubu oldu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

"Yapıcı diyaloğumuzu sürdüreceğiz"

Kurtulmuş görüşmenin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Anayasa'nın içeriği ile ilgili bir kelime konuşmadık, usul konuştuk. Partilerin anayasaları olmaz, anayasa teklifleri olur, milletin anayasası olur. Benim içinde yapıcı ve verimli bir görüşme oldu. Hep birlikte bir yol bulacağız. Mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden fikirlerini alacağız. Önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere başlar ve sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Kararı Meclis verecektir, milletvekillerimizin oylarıyla yapılacak. Bu süreçte yapıcı diyaloğumuzu bütün siyasi partilerimizle sürdüreceğiz."

Özel de görüşmeyi "Sorumluluğumuzun farkındayız, parti içinde konuyu değerlendireceğiz" sözleriyle değerlendirdi.

Meclis Başkanı'nın aynı gün grup toplantısını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor.

Tüm kesimlerin görüşleri alınacak

Ziyaretlerde yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek...

Bu sürecin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.. Bu amaçla AK Parti grubundan bir heyet, anayasa turuna çıkacak ve siyasi partileri ziyaret ederek nabzı tutacak.

Yeni ve sivil anayasanın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak. Siyasi partiler öncelikli başlıklarını belirleyecek, ilerleyen süreçte ortak bir komisyon kurularak çalışmalar hızlandırılacak.