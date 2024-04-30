Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

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