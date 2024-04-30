Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti

İşçilerin çalışma saatlerini uzatma yöntemine bir yenisi eklendi. Sosyal medyada gündem olan bir fotoğrafta bir patron, çalışanlarının mesai saatlerinde tuvalete gitme sürelerini ve iş gücü maliyetini duvara asarak ilan ettiği görüldü.

Fotoğraf sosyal medyada büyük tepki aldı.