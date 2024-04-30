Dolar günü 32,38 TL'den tamamladı
Güne düşüş eğilimiyle başlayan dolar, günü 32,38 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 17:40, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,3790
|32,3800
|32,3800
|32,3810
|Avro
|34,7330
|34,7340
|34,7000
|34,7010
|Sterlin
|40,5860
|40,7030
|40,5400
|40,6570
|İsviçre Frangı
|34,9410
|35,1130
|35,0660
|35,2440
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3490
|32,4290
|32,3500
|32,4300
|Avro
|34,6930
|34,7730
|34,6600
|34,7400
|Sterlin
|40,5260
|40,7360
|40,4800
|40,6900