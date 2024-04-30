Dolar günü 32,38 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,3790 32,3800 32,3800 32,3810 Avro 34,7330 34,7340 34,7000 34,7010 Sterlin 40,5860 40,7030 40,5400 40,6570 İsviçre Frangı 34,9410 35,1130 35,0660 35,2440 ANKARA ABD Doları 32,3490 32,4290 32,3500 32,4300 Avro 34,6930 34,7730 34,6600 34,7400 Sterlin 40,5260 40,7360 40,4800 40,6900