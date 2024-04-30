Yalova'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralanan Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerdeki 4 kişinin düşerek savrulduğu kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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