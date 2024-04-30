'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son bir yılda İş Kanunu'na aykırı hareket eden 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 13:09, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 13:10
Yazdır
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı milletvekillerinin özel okullarda çalışan öğretmenler ile ücretli öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücretlerine yönelik mevzuattaki düzenlemeleri hatırlatan Tekin, uzman ve usta öğretici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartların da yönetmelikle belirlendiğini aktardı.

Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görev yapanların, yalnızca fiilen okuttukları ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırıldıklarını ifade eden Tekin, bunun dışında bir uygulamanın mümkün olmadığını belirtti.

Ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı

Bakan Tekin, yapılan değişiklikler sonrasında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldığını, bu artışın 1 Kasım 2023 itibarıyla yansıtıldığını bildirdi.

Kalkınma planları ve hükümet programları çerçevesinde ek ders ücreti karşılığında görev yapanların "emek-ücret" ilişkisi bütünlüğündeki mali haklarında iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmaların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sürdürüldüğünü aktaran Tekin, bakanlığın resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının sözleşmeli öğretmen istihdamı ile sağlandığını, 3 yıl sözleşmeli görev yapanların kadrolu olarak atandığını kaydetti.

"Ders saati karşılığı ücretli öğretmen görevlendirilmesi geçici olarak başvurulan bir yöntem"

Bakan Yusuf Tekin, ders saati karşılığı ücretli öğretmen görevlendirmesinin eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla "aylıksız izinli" ve "raporlu" olan öğretmenler ile atama döneminde atama yapılamayan öğretmen kadroları yerine, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre kısa ve belirli süreler için yapıldığını vurguladı.

Ders saati karşılığı ücretli öğretmen görevlendirilmesinin zorunlu hallerde ve geçici olarak başvurulan bir yöntem olduğuna işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeli, İş Kanunu hükümleri kapsamında kurumlarıyla kendi rızaları ile aralarında yaptıkları iş sözleşmesine göre istihdam edilmekte olup söz konusu mevzuat ve sözleşmelerindeki haklara sahiptirler. İş Kanunu kapsamında özel öğretim kurumlarında asgari ücretin altında eğitim personeli çalıştırılmamaktadır. Bu kurumların denetimi Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda yapılmakta, mevzuata aykırı uygulamaların tespiti halinde gerekli disiplin ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ülke genelinde özel eğitim kurumlarında yapılan denetimler neticesinde son bir yılda 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber