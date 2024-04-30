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Avrupa, Filistin bayrağı açtığı için şampiyonluğunu geri alacak

Necmettin Erbakan Akyüz, 2023 yılında Avrupa'da düzenlenen Wushu Kung Fu turnuvasında şampiyon olduktan sonra madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabke dansı yaptı. Daha sonra federasyon tarafından şampiyonluklarının geri alınmasıyla ilgili tehdit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 13:43, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:22
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Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nı, milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz kazanmıştı.

Akyüz, daha sonra kürsüde Filistin bayrağı açtı ve Filistin halk oyunu 'dabke' dansı yaptı.

Akyüz bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

AÇIKÇA TEHDİT ETTİLER!

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından şampiyonluğunun geri alınabileceğine yönelik tehdit edildiğini söyledi. Akyüz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"GURUR VERİCİ BİR ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIM O CEZAYI"

Hakkında bir de soruşturma açan Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'na sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösteren Akyüz, "Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı." ifadelerini kullandı.

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