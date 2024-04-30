Arıza yapan aracını kaldırmak için çağırdığı kamyonun altında kaldı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetini sağ şeride çeken sürücü, aracını yoldan kaldırmak için bölgeye vinç ile kamyon çağırdı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, Gölbaşı istikametine seyir halindeyken Mevlana Bulvarı üzerinde arıza yaptı.

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